Çanakkale korkutan deprem! İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi | Çanakkale Valisinden ilk açıklama
Çanakkale 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. " dedi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını A Haber’de belirtti.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Ezine'nin yanısıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Çanakkale Ezine'de 4️⃣,7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024
Gelişmeleri yakından takip… pic.twitter.com/wdmmC89kJC
Çanakkale Valisi Ömer Toroman A Haber'de
"Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Deprem merkezinden başlamak üzere, taramalarımız mutad olarak yürütülüyor. AFAD Başkanlığımızın planları doğrultusunda. Şu ana kadar yapılan taramalarda olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çok geçmiş olsun"
Prof. Dr. Süha Özden Deprem Uzmanı
"Her yerde 5 büyüklüğüne kadar bir deprem meydana gelebilir ver bu aktif bir hay hattı olduğu anlamına gelmiyor. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler yer kabuğunun kendi içerisinde irili ufaklı tanımlanmamışta olsa bazı fayları içeriyor olmasından kaynaklıdır. Olabilecek büyüklükte bir deprem meydana geldi ve artçı depremler de meydana gelecektir. Fakat bu artıcıların büyüklüğü en fazla 3 veya 3,5 büyüklüğünde olacaktır."
Prof. Dr. Haluk Selim Deprem Uzmanı
"Bu bölgeyle ilgili 2017'de oldukça fazla olan deprem fırtınası yaşanmıştı. Haritada göründüğü üzere gri alanlar yerleşim alanlarında çok fazla hissedilen bir zemindir ve alüvyon dolgu malzemelerin olduğu yerlerdir dolayısıyla Ayvacık ve Ezine gibi bölgelerde oldukça fazla hissedilmiş olmalı. İstanbul'da ve Balıkesir'de de depremin hissedilmiş olması oldukça normal. Burada oluşabilecek en büyük depremler 4,8 veya 5,0 büyüklüğünde olacaktır."
BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum "Çanakkale Ezine'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz." dedi.
Çanakkale Ezine'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 22, 2024
İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. https://t.co/vgFMOQXTpU
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2024-07-22 12:41:23 38.27389 38.16278 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 12:18:17 39.86611 28.90444 7.0 ML 2.0 Orhaneli (Bursa)
2024-07-22 11:51:42 38.26472 38.6525 22.82 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 11:50:00 38.22139 38.19111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-22 11:46:59 38.14056 38.46694 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-07-22 11:46:19 40.06833 24.12139 18.11 ML 3.3 Ege Denizi
2024-07-22 11:36:28 38.10333 37.88833 6.5 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 11:08:09 41.48889 45.95667 12.8 MW 4.7 Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
2024-07-22 10:43:42 38.57306 39.67417 7.0 ML 2.2 Maden (Elazığ)
2024-07-22 10:22:52 38.19333 38.66417 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-07-22 10:17:36 36.92444 27.78889 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.83 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:08:18 36.90917 27.7925 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.52 km] Bodrum (Muğla)
2024-07-22 10:00:55 38.16 37.9275 9.92 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-22 08:51:40 37.00472 28.31333 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-22 08:14:49 37.48833 37.00361 6.68 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-22 08:14:49 37.06778 28.34139 6.96 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-07-22 08:07:57 36.65056 28.03 15.11 ML 1.9 Ege Denizi - [04.79 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-22 07:39:00 38.59056 39.65972 7.11 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-07-22 07:04:23 36.67361 28.12167 69.14 ML 2.1 Marmaris (Muğla)
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