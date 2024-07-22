Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Ekipler kaybolan dağcıları aramak için çalışma yapıyordu



20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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