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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcılardan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 07:00
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Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kendileriyle bağlantı kesilen ve kaybolan 2 dağcının cansız bedeni bulundu. 4 bin 900 metre rakımda bulunan cansız bedenleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlatıldı.

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

Ekipler kaybolan dağcıları aramak için çalışma yapıyorduEkipler kaybolan dağcıları aramak için çalışma yapıyordu

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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