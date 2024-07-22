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Önce iki otomobile çarptı ardından tren raylarına uçtu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 06:16
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Önce iki otomobile çarptı ardından tren raylarına uçtu

Eskişehir-Ankara karayolunun üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce iki araca çarptı, ardından 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

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