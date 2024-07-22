Yargıtay'dan boşanma davasında emsal mesaj kararı
Antalya'da görülen bir boşanma davası sonucunda Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Yargıtay, kocanın eşinin telefonunda bulduğu mesajları "zina" delili saydı.
Antalya'da yaşanan karşılıklı boşanma davasından emsal karar çıktı. Açelya L. evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Koray L. ise eşinin kendisini aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davası sonrası çift boşandı. Mahkeme Koray L'nin eşinin kendisini aldattığına dair mahkemeye sunduğu mesajları ise delil kabul etmedi, eşine tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi.
MESAJLAR DELİL SAYILDI
Sabah'ın haberine göre aile mahkemesinin kararı Koray L. tarafından Antalya Bölge Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yine haksız bulunan adam, bu kez de dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Açelya L'nin telefonuna gelen mesajların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
"En yakın zamanda tekrar tadına bakma dileğiyle canım" ve "sen sıkıntı yaşama diye sana yakın apart bulduk, yine yaranamıyorum" mesajlarının tanık beyanlarıyla birlikte dikkate alınması gerektiği belirten Yargıtay, erkeğin zinaya dayalı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğini belirterek verilen kararları bozdu.
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