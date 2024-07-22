Yargıtay’dan boşanma davasında emsal mesaj kararı

Antalya'da yaşanan karşılıklı boşanma davasından emsal karar çıktı. Açelya L. evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Koray L. ise eşinin kendisini aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davası sonrası çift boşandı. Mahkeme Koray L'nin eşinin kendisini aldattığına dair mahkemeye sunduğu mesajları ise delil kabul etmedi, eşine tazminat ve nafaka ödemesine hükmedildi.