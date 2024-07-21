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SON DEPREMLER | Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 07:35
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SON DEPREMLER | Akdeniz’de 5,0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

Son dakika haberine göre saat 07.01'de Akdeniz açıklarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

AFAD, Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Saat 07.01'de meydana gelen depremin derinliği ise 15 km olarak kaydedildi.

DEPREMİN DETAYLARI

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