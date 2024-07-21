Sinop'ta feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı



Kazada, 55 ACN 898 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ile 06 DNP 863 plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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