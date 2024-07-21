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Sinop'ta feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 06:14
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Sinop’ta feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Sinop'ta akaryakıt istasyonuna girmek isteyen bir araçla aynı yönden gelen bir başka araç çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 55 ACN 898 plakalı otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

Sinop'ta feci kaza! 1 ölü, 7 yaralıSinop'ta feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Kazada, 55 ACN 898 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ile 06 DNP 863 plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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