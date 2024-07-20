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Kırıkkale'de korkutucu motosiklet kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 19:52
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Kırıkkale’de korkutucu motosiklet kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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