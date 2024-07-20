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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 18:54 Güncelleme: 20.07.2024 19:55
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Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD'ın açıklamalarında göre saat 18.38'de Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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