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Malatya'nın iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 19:51
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Malatya’nın iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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