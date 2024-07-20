20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırıkkale'de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 22:15
ABONE OL
Kırıkkale’de kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 390 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör