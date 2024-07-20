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Büyükçekmece'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 22:18 Güncelleme: 20.07.2024 22:37
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Büyükçekmece’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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