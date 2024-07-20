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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 22:14
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklerin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen Ankara merkezli operasyonlar sonucunda yakalanan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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