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Kırıkkale'de gece yarısı feci kaza! Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 01:59
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Kırıkkale’de gece yarısı feci kaza! Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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