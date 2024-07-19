19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Odun toplamak üzere gittiği ormanda 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 06:31
ABONE OL
Odun toplamak üzere gittiği ormanda 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odun toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Aydın'ın (76), 10 saat sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör