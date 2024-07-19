Kredi dolandırıcıları yakalandı! 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar: 4 tutuklama

Kredi çekme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

4 TUTUKLAMA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs mahkemeden, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli şahıs da tutuklandı.