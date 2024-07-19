19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kredi dolandırıcıları yakalandı! 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar: 4 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 01:45 Güncelleme: 19.07.2024 01:59
ABONE OL
Kredi dolandırıcıları yakalandı! 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar: 4 tutuklama

Manisa'da kredi çekme bahanesiyle 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şahıslar için düğmeye basıldı. Manisa merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs mahkemeden, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli şahıs da tutuklandı.

Kredi çekme bahanesiyle vatandaşları 1 milyon TL dolandıran şahıslara yönelik Manisa merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturma dosyası kapsamında, kredi çekme bahanesiyle vatandaşları 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik, Manisa merkezli Balıkesir, Mersin, Adana, Samsun, Uşak ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kredi çekme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandıKredi çekme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

4 TUTUKLAMA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs mahkemeden, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli şahıs da tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör