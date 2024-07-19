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Bakırköy'de korkutucu kaza! Üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 15:11
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Bakırköy’de korkutucu kaza! Üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de bir TIR üst geçide çarparak devrildi. Olayda, TIR şoförü Fatih D. hafif yaralanırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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