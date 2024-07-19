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Sinop'ta izinsiz kazıya suçüstü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 14:26
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Sinop’ta izinsiz kazıya suçüstü

Sinop'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan kontrolde 2 adet dedektör, 1 adet pointer, 1 adet tablet ve 1 adet powerbank ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatıldı

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