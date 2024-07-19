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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 15:57
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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ila mücadele kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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