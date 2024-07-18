Başıboş köpeklerde mama lobisi devrede! Tüm gerçekler MASAK raporunda ortaya çıktı! Vicdan yapıp verdiğimiz paralar...
Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün farklı bir boyut kazanırken yurdun çeşitli bölgelerinde saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda çocuk ölümle burun buruna gelirken, köpekler yetişkinlere de toplu şekilde saldırıyor. Konuya ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sunulurken, MASAK hazırladığı raporla mama lobisinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Raporda hayvanseverlik adı altında faaliyet yürüten STK'ların mama üreticileriyle ilişkili olduğu tespit edilirken toplanan milyonlarca bağışın şirket kasalarına gittiği öğrenildi. İşte detaylar...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.
460 MİLYAR LİRAYI BULUYOR
Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor...
Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.
İKİ TARAFTA DA YER ALIYORLAR
MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvan sever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.
DUYGU İSTİSMARIYLA TOPLANAN PARA DUDAK UÇUKLATIYOR
Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.
Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor. Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor.
En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.
MASAK TESPİT ETTİ
MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.
MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.
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