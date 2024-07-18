Başıboş köpeklerde mama lobisi devrede! Tüm gerçekler MASAK raporunda ortaya çıktı! Vicdan yapıp verdiğimiz paralar...

Başıboş köpekler

460 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor...

Bunlar, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

İKİ TARAFTA DA YER ALIYORLAR

MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvan sever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.