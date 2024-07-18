18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:13 Güncelleme: 18.07.2024 09:13
ABONE OL
Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray Kaya hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör