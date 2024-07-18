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Kontrolden çıkan cip 6 metreden dereye uçtu, sürücü yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:25
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Kontrolden çıkan cip 6 metreden dereye uçtu, sürücü yaralandı

Bursa’da kontrolden çıkan cip, 6 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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