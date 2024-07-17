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Klima açma meselesi yüzünden kan aktı! 2 arkadaştan biri mezara diğeri cezaevine girdi

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:21 Güncelleme: 17.07.2024 09:32
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Klima açma meselesi yüzünden kan aktı! 2 arkadaştan biri mezara diğeri cezaevine girdi

İstanbul Arnavutköy'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir iş yerinde çalışan iki mesai arkadaşı klima açma yüzünden tartıştı. Küfürleşmeye varan olayda taraflardan biri diğerine kafa attı. Başında tümor olan şahıs, aldığı darbeyle başını yere vurdu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaz döneminde birçok işyerinde arkadaşlar arasında yaşanan klima tartışması İstanbul Arnavutköy'de ölümle sonuçlandı. Ahmet Ç., klima tartışmasında darp ettiği arkadaşı Kamilcan H.'nin ölümüne neden oldu. Tutuklanan Ahmet Ç., "Klima açma yüzünden tartıştık, küfürleştik" dedi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta bir iş yerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ahmet Ç. ile Kamilcan H. aynı işyerinde çalışıyordu. İddiaya göre ikili arasına klima açma yüzünden bir tartışma başladı. Tartışma küfürleşmeye varınca kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç., iş arkadaşı Kamilcan H.'ye kafa attı ve yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ahmet Ç.'yi "kasten yaralama" suçundan gözaltına aldı.

TÜMÖR VARMIŞ
Sabah'ın haberine göre; Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H., yaşama tutunma mücadelesini iki gün sonra kaybetti. İddiaya göre Kamilcan H.'nin beyninde tümör bulunduğu ve darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bu kez "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öne sürüldü.

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