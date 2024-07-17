Klima açma meselesi yüzünden kan aktı! 2 arkadaştan biri mezara diğeri cezaevine girdi

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta bir iş yerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ahmet Ç. ile Kamilcan H. aynı işyerinde çalışıyordu. İddiaya göre ikili arasına klima açma yüzünden bir tartışma başladı. Tartışma küfürleşmeye varınca kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç., iş arkadaşı Kamilcan H.'ye kafa attı ve yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ahmet Ç.'yi "kasten yaralama" suçundan gözaltına aldı.