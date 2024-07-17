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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 08:34
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Balıkesir’deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 05.00 sularında kontrol altına alındı.

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