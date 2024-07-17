Malatya’da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu

Mehmet Köse adlı iş adamının bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri

İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.