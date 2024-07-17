Malatya'da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu
Malatya'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Yol kenarında bulunan bir ağaçta asılı haldeki adamı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın Mehmet Köse isimli iş adamı olduğu tespit edilirken, hayatını kaybettiği belirlendi.
İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...
- A101'den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli
- LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? Lise tercihleri hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuç sorgulama
- EYT, SSK, Bağ-Kur'luya maaş jesti sabah 06.30'da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?
- Yurt dışı çıkış harcı güncel fiyat: 2024 Temmuz Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
- Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...
- AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS
- YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır? 2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır?
- YKS birincisi kim oldu, kaç kişi? YKS 2024 AYT-TYT-YDT'de 500 tam puan kaç kişi yaptı? YKS 1.'si hangi ilden çıktı?
- YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları