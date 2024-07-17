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Malatya'da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:08
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Malatya’da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu

Malatya'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Yol kenarında bulunan bir ağaçta asılı haldeki adamı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın Mehmet Köse isimli iş adamı olduğu tespit edilirken, hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Mehmet Köse adlı iş adamının bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleriMehmet Köse adlı iş adamının bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri

İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'da Mehmet Köse isimli iş adamı ağaca asılı halde bulunduMalatya'da Mehmet Köse isimli iş adamı ağaca asılı halde bulundu

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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