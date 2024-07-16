Diyarbakır’da sokak köpekleri dehşet saçtı! Kediyi paramparça etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, telef ettiği kediyi yemek için yer aradı. Çevredeki vatandaşlar sokak köpekleri ürkerek izlerken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.



Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi toplu konutlar tarafında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre, çöp konteynerini karıştıran bir kedi, başıboş 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.Telef olan kedi, köpeklerden birinin ağzında mahallede dolaştırıldı.