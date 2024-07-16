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Diyarbakır'da sokak köpekleri dehşet saçtı! Kediyi paramparça etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:53
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Diyarbakır’da sokak köpekleri dehşet saçtı! Kediyi paramparça etti

Diyarbakır'da başıboş halde sokakta gezen köpekler, bir kediyi parçaladı. Köpekler telef ettikleri kediyi yemek için yer ararken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları korkuyla izledi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, telef ettiği kediyi yemek için yer aradı. Çevredeki vatandaşlar sokak köpekleri ürkerek izlerken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi toplu konutlar tarafında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre, çöp konteynerini karıştıran bir kedi, başıboş 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.Telef olan kedi, köpeklerden birinin ağzında mahallede dolaştırıldı.



Kediyi yiyecek yer arayan köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yoldan geçen vatandaşların da köpeği o halde görünce panik olduğu görülüyor.

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