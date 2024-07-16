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'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:22
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’Tesisi boşaltma’ kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı

Zonguldak'ta Kapuz Plajı'nda arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G.'yi 'tesisi boşaltma' kavgası sonrası tabancayla vurarak yaralayan plaj görevlisi Ahmet Başkan tutuklandı.

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