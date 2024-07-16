İstanbul'a sıcaklık uyarısı! Hem yanacağız hem de kavrulacağız! Ne zamana kadar sürecek?
İstanbul'da hava sıcaklıkları bunaltan seviyelere çıktı. Temmuz ayının ortası itibariyle hissedilen sıcaklık 33-36 derece arasında seyrediyor. Yetkililer öğle saatlerine dikkat çekerek gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.
İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve doğu akdeniz2in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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