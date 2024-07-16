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Başkan Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:59 Güncelleme: 16.07.2024 12:03
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Başkan Erdoğan’dan YKS paylaşımı

Başkan Erdoğan, bugün açıklanan YKS sonuçlarının ardından bir paylaşımda bulunarak üniversiteye girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan paylaşımında, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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