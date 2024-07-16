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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, heyecan dorukta. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuç tarihleri belli oldu. Ancak, yetkililerin olası bir sürpriz kararla sonuçları daha erken bir tarihte, YKS sonuçlarını erkenden açıklayabileceği konuşuluyor. Peki 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:17
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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştıkça, üniversite adaylarını büyük bir heyecan sardı. Geçtiğimiz ay ter döken milyonlarca aday, "YKS sonuçları erken açıklanır mı?", "YKS sonuçları bugün mü açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre sonuçlar 17 Temmuz'da ilan edilecek. Peki, ÖSYM beklenen tarihten önce sürpriz bir kararla TYT, AYT ve YDT sonuçlarını bugün açıklayacak mı?

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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

YKS Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite adaylarının kaderini belirleyecek sonuçlar 17 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek.

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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

Son Dakika Sürprizi Kapıda mı?

ÖSYM'nin geçmiş yıllarda yaptığı gibi son dakika sürprizleriyle sonuçları daha erken bir tarihte duyurma ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda, tüm gelişmeleri anlık olarak takip ederek sizlere aktaracağız.

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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

Geçen Yıl Sonuçlar Ne Zaman Açıklanmıştı?

Üniversite adaylarının akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına, geçtiğimiz yıla da bir göz atalım. 2023 YKS sonuçları, planlanan tarih olan 20 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı.

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SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.