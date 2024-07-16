SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, heyecan dorukta. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuç tarihleri belli oldu. Ancak, yetkililerin olası bir sürpriz kararla sonuçları daha erken bir tarihte, YKS sonuçlarını erkenden açıklayabileceği konuşuluyor. Peki 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman?

ahaber.com.tr Giriş: 16.07.2024 06:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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