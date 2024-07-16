Erzurum’da sel felaketi! Araçlar sürüklendi evler kullanılamaz hale geldi | Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’den A Haber’e özel açıklamalar

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü. Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu. Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi. Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.