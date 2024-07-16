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Erzurum'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi evler kullanılamaz hale geldi | Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 12:59
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Erzurum’da sel felaketi! Araçlar sürüklendi evler kullanılamaz hale geldi | Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’den A Haber’e özel açıklamalar

Erzurum'da etkili olan yağış bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle otomobil ve traktörler sürüklenirken, 16 ev ise kullanılamaz hale geldi. A Haber canlı yayınına katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldiler. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor." dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü. Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu. Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi. Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.

Evleri zarar gören 15 aileye çadır gönderilirken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bölge halkına 50 adet gıda paketi gönderdi. İkram aracıyla Pelitli Mahallesi'ne giden Türk Kızılay, bölge halkına ve görevlilere sıcak yemek dağıttı. Türk Kızılay görevlileri, halka battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı. Bu arada sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen ailelere çadır gönderildiği bildirildi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE
Erzurum'un Pasinler ilçesinde selde evleri kullanılamaz hale gelen 15 aileye çadır gönderildi. AFAD ekipleri, çadırları kurmaya başladı. Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi de çadırlarda barınacak olan ailelere battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı.

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