Erzurum’da korkunç kaza! Asfalt yüklü mıcırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı





Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılara burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildikleri belirtildi. Kazada kamyon şoförü Selahattin Yavuz (52) ve yanında bulunan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN