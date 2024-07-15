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İzmir'de elektrik akımına kapılarak 2 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı arttı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:09
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İzmir’de elektrik akımına kapılarak 2 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı arttı

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı. 20 şüpheli yakalanırken, il dışında bulunan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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