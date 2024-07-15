15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:11
ABONE OL
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Mersin'in Mut ilçesinde, İbrahim Demir (14), serinlemek amacıyla girdiği ırmakta boğuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör