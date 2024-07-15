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Yalova'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:06
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Yalova’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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