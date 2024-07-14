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Kahramanmaraş'ta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 15:19 Güncelleme: 14.07.2024 15:27
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Kahramanmaraş’ta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kahramanmaraş'ta otobüsün arkasına tutunarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan patenliler kameraya yansıdı.

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