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Silivri'de otluk alanda yangın, büyük paniğe neden oldu

İHA
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Giriş: 14.07.2024 15:47
Silivri Gazitepe Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar, yangından kaçmak isterken kazaya sebep oldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.
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