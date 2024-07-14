14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da otomobil ile minibüs böyle çarpıştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 15:27
ABONE OL
Elazığ’da otomobil ile minibüs böyle çarpıştı

Elazığ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör