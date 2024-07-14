Buzdolabı motoru patladı evi alevler sardı! Silivri’de can pazarı

"MUTFAKTAKİ AHŞAP MOBİLYALAR ANİDEN TUTUŞMAYA BAŞLAMIŞ"

Yangında sırasında evde mahsur kalan yaşlı kadının oğlu Hakan Karasu, "Evde buzdolabı patlamış. Alevlenince mutfaktaki ahşap mobilyalar aniden tutuşmaya başlıyor. Evde 75 yaşındaki annem ve kız kardeşim vardı. Kardeşim annemi zor kurtarmış. İtfaiye de 5-10 dakika içinde gelmiş. Müdahale etmişler ama ev kullanılacak durumda değil. Bakalım ne yapacağız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çok şükür, annemin sağlık durumu gayet iyi şu anda." dedi.