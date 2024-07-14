Buzdolabı motoru patladı evi alevler sardı! Silivri'de can pazarı
İstanbul Silivri'de dün akşam saatlerinde patlayan bir buzdolabı motoru nedeniyle 5 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin ortasında mahsur kalan yaşlı kadın ve kızı vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Silivri'de, mutfaktaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangında, evde mahsur kalan yaşlı kadın ve kızı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dairenin alev alev yandığı sırada oluşan patlamalar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın en üst katında, dairedeki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.
Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın ile kızı mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalleli, mahsur kalan ve yürümekte zorlanan yaşlı kadın ile kızını asansörle aşağıya indirdi. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi. Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.
"MUTFAKTAKİ AHŞAP MOBİLYALAR ANİDEN TUTUŞMAYA BAŞLAMIŞ"
Yangında sırasında evde mahsur kalan yaşlı kadının oğlu Hakan Karasu, "Evde buzdolabı patlamış. Alevlenince mutfaktaki ahşap mobilyalar aniden tutuşmaya başlıyor. Evde 75 yaşındaki annem ve kız kardeşim vardı. Kardeşim annemi zor kurtarmış. İtfaiye de 5-10 dakika içinde gelmiş. Müdahale etmişler ama ev kullanılacak durumda değil. Bakalım ne yapacağız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çok şükür, annemin sağlık durumu gayet iyi şu anda." dedi.
Mahsur kalanları kurtaranlardan Adnan Ersoy, "Patlama olunca yukarıya çıktık. Orada yaşlı teyze ve kızı vardı. Dışarıdan esnaf arkadaşlardan 1-2 kişi daha geldi. Yaşlı teyze ve kızını kurtardık. Patlamalar sürerken, bizler de aşağıya indik. Yukarıda ne varsa hepsi yandı. İlk patlama sırasında içerideydiler sonra aşağı indirdik." diye konuştu.
"BİZİ KURTARAN YOK MU' DİYE BAĞIRDI"
Esnaf Turan Ünlü, "Dün gece yangın çıktı binada. Abla balkondan bağırdı, bizi kurtaran yokmu? diye. Koşarak o kata çıktık yangın o sıra evi baya sarmıştı. Kapıdan aldık asansörle aşağıya indirdik. Biraz kiloluydu. Rahatsızdı, yerinden kalkamıyordu." dedi.
Mahalleli Veli Özkök ise "Burada kapı komşuyuz, buzdolabın patlaması sonucu yangın çıktı. Evi kısa zamanda alevler sardı. Teyzeyi asansörle indirdiler aşağıya, zaten yürüyemiyordu." ifadelerini kullandı.
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