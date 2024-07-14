Muğla’da feci kaza! Yabancı plakalı araç yayaya çarptı

Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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