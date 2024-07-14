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Muğla'da feci kaza! Yabancı plakalı araç yayaya çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:19 Güncelleme: 14.07.2024 14:20
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Muğla’da feci kaza! Yabancı plakalı araç yayaya çarptı

Muğla Seydikemer'de bir araç yayaya çarptı. Kazada yabancı plakalı aracın sürücüsü gözaltına alınırken, 73 yaşındaki Hayri Bayat ise olay yerinde can verdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan BN 988 PP yabancı plakalı otomobil sürücüsü F.B. (45), Seydikemer Yayla Ceylan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayri Bayat'a (73) çarptı.

Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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