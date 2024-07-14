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Aracının altına giren kedileri itfaiye çıkardı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 15:29 Güncelleme: 14.07.2024 15:34
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Aracının altına giren kedileri itfaiye çıkardı

Karabük'te bir cipin alt kısmına giren kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

KPSS'ye girecek yakınını Karabük Üniversitesi'ne götürmek isteyen sürücü aracının alt kısmından kesi seslerinin geldiğini duydu.

Kendi imkanları ile kedileri çıkaramayan sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucunda aracın içerisinden çıkarılan kediler doğal ortamlarına salındı.

Kedileri itfaiye çıkardıKedileri itfaiye çıkardı KEDİLERİ İTFAİYE ÇIKARDI

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