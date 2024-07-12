Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcak havalar sonrası sağanak yağış sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken, İstanbul'daki yağış için gün verildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
O İLLERİ SAĞANAK VURACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETLE ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu
ve açık 41
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...
- KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır? 2024 GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler?
- Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...
- Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...
- KPSS-2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu geldi mi, ne zaman? Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans kadro ve pozisyonlar...
- Tarihin en güçlü devletleri sıralandı! Osmanlı'ya ne Ruslar, ne de Almanlar yetişemedi
- Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
- Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL
- Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...
- Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti