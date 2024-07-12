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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcak havalar sonrası sağanak yağış sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:23 Güncelleme: 12.07.2024 09:40
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Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Sıcak havalar sonrası sağanak yağış sürecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken, İstanbul'daki yağış için gün verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

O İLLERİ SAĞANAK VURACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETLE ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu

ve açık 41

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