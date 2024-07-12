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"Yaz aylarında hamilelikte sıvı kaybına dikkat edilmeli"

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:25
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Yaz aylarında hamilelikte sıvı kaybına dikkat edilmeli

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak bilinçsiz güneş ışını maruziyetinin tehdit oluşturabileceğini söyleyen Op. Dr. Berrak Beyoğlu Oruç, "Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane başvurularında da artış olmaktadır. Özellikle hamile, çocuk ve yaşlı gruplarda güneş maruziyeti sonrası etkilenme düzeylerinin diğer yetişkin gruplara göre anlamlı derecede arttığı bilinmektedir" dedi.

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