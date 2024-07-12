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İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Kazada yaralılar var! Ekipler bölgede...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:19 Güncelleme: 12.07.2024 09:43
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İETT otobüsü TIR’a arkadan çarptı! Kazada yaralılar var! Ekipler bölgede...

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Olayda yaralılar bulunurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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