Kurye Ata Emre Akman’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Mahkeme kararını açıkladı...

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet savcısı sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti ancak saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası ise yargılanıyordu.

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen baba hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Savcılık tarafından hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti.



Şüphelinin yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edilmişti.