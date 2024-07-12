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Bakan Yerlikaya "gereği yapıldı" diyerek duyurdu! İçişleri Bakanlığının adını kullanarak sahte kimlik kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 12.07.2024 18:56 Güncelleme: 12.07.2024 18:58
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Bakan Yerlikaya gereği yapıldı diyerek duyurdu! İçişleri Bakanlığının adını kullanarak sahte kimlik kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adana'da, İçişleri Bakanlığının ismini kullanarak sahte kimlik kartları düzenleyen şüphelilerin yakalandığını "gereği yapıldı" diyerek duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.




İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da, İçişleri Bakanlığının ismini kullanarak sahte kimlik kartları düzenleyen şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, dün, bakanlığın adını kullanarak kimlik kartları düzenleyen şüphelilerle ilgili, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı etiketlenerek ihbarda bulunulduğunu belirtti.

Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu ihbarın değerlendirildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmalar sonucu, E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'belgede sahtecilik ve nüfuz ticareti' suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

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