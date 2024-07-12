15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, internetten alışveriş yapanlar kargo şirketlerinin çalışma düzenini merak ediyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi şirketlerin 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Özellikle resmi tatil günlerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilen kargo şirketlerinin 15 Temmuz'daki durumu, "Kargocular yarın çalışıyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte, 15 Temmuz kargo çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri ve programlar, bu önemli günü bir kez daha hatırlamamızı sağlayacak. Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması, aynı zamanda kargo şirketlerinin çalışma saatlerini de gündeme taşıyor. Vatandaşlar, özellikle PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi popüler kargo şirketlerinin 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.
Kargo Şirketleri 15 Temmuz'da Hizmet Vermeyecek
Resmi tatillerde hizmet vermeyen kargo şirketleri, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü de kapalı olacak. Kargo şubeleri kapalı olacağı gibi alım, teslimat ve dağıtım gibi hizmetler de bu tarihte verilmeyecek.
Kargo göndermek veya teslim almak isteyenlerin, 16 Temmuz Salı gününü beklemeleri gerekecek.
PTT 15 Temmuz'da Açık mı?
Resmi tatillerde PTT şubeleri de hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 15 Temmuz Pazartesi günü PTT şubeleri ve kargo hizmetleri kapalı olacak. PTT hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 16 Temmuz Salı gününden itibaren şubelere başvurabilirler.
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- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
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