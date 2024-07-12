15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz’da çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri ve programlar, bu önemli günü bir kez daha hatırlamamızı sağlayacak. Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması, aynı zamanda kargo şirketlerinin çalışma saatlerini de gündeme taşıyor. Vatandaşlar, özellikle PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi popüler kargo şirketlerinin 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.