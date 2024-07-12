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Ticaret Bakanlığı'ndan Mersin ve İstanbul'da kaçak eşya operasyonu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:12
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Ticaret Bakanlığı’ndan Mersin ve İstanbul’da kaçak eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı.

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