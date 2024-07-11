Son dakika: Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur deprem mi oldu? 11 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli panik yarattı. Saat 06.24 sularında kaydedilen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirlendi. AFAD detayları paylaştı.
Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Afyonkarahisar sabah saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Saat 06.24 sularında meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili henüz olumsuz bir ihbar bulunmuyor.
AFYONKARAHİSAR DEPREM
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer: Afyonkarahisar(Merkez)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Derinlik:6.99 km
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya paylaşımında, "Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
11 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-07-11 06:24:42 38.70278 30.55806 6.99 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 03:08:19 40.52306 27.48472 7.12 ML 1.2 Marmara Denizi - [01.81 km] Marmara (Balıkesir)
2024-07-11 03:07:56 38.12556 37.80083 10.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-11 02:57:04 38.29611 37.73306 7.1 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-11 02:36:00 37.9875 36.3975 9.22 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-11 02:26:42 37.75806 35.37389 7.01 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-11 02:25:03 36.37 28.49722 7.0 ML 1.2 Akdeniz - [42.49 km] Ortaca (Muğla)
2024-07-11 02:16:37 38.30056 25.94528 8.55 ML 1.5 Ege Denizi - [27.03 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-11 01:54:06 38.24056 38.06917 7.05 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-11 01:42:34 40.61361 36.795 10.82 ML 1.3 Niksar (Tokat)
2024-07-11 01:41:21 38.47194 39.33472 7.03 ML 0.7 Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)
2024-07-11 01:14:35 39.06722 40.20583 7.15 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ)
2024-07-11 00:38:17 38.14861 36.54139 7.54 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-11 00:36:39 38.50806 26.76417 7.34 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.15 km] Urla (İzmir)
2024-07-11 00:35:29 38.50222 26.76389 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Urla (İzmir)
2024-07-11 00:23:07 37.87028 36.22167 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-07-11 00:08:47 38.50167 26.76556 7.01 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Urla (İzmir)
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