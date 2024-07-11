Son dakika: Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Burdur deprem mi oldu? 11 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Afyonkarahisar sabah saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Saat 06.24 sularında meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili henüz olumsuz bir ihbar bulunmuyor.