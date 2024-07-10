Kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 7 kamyon...





Yapılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmasından dolayı mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız belediye ekiplerine gerçekleştirilen çalışmadan dolayı teşekkür etti.

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