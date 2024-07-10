Kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 7 kamyon...
Aydın'da vatandaşların "Kötü koku geliyor" şikayeti üzerine ekiplerin inceleme yaptığı binada "çöp ev" çıktı. Belediyeye bağlı ekipler evden tam 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle sakinlerince çöp biriktirildiği tespit edilen ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Zabıta ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen eve giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri ev içerisinden 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi 133 sokak No.85 adresinde bulundan evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp evin temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.
7 kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen ev, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personel tarafından temizlenirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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