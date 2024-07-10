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Son dakika | Üsküdar'da kırmızı alarm! Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın

DHA
Giriş: 10.07.2024 13:35 Güncelleme: 10.07.2024 14:10
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Son dakika | Üsküdar’da kırmızı alarm! Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yangın

Son dakika haberi...Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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